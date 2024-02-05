Caleg Perindo Andy Afandy Ingin Tunjukkan Aksi Nyata Anak Muda di Pilkada

JAKARTA - Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu selalu mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Caleg DPRD Provinsi Dapil 2 Jakarta Andy Afandy melihat antusias warga dengan 1.500 paket yang tersedia ludes karena masyarakat membludak.

“Sebagai anak muda saya ingin menunjukkan bahwa Partai Perindo memberikan ruang bagi anak muda untuk berkreasi juga,” kata Andy di Koja, Jakarta Utara, Minggu (4/2/2024).

Adapun generasi ini masih ada perjuangan 5-10 tahun kedepan karena di kemudian hari untuk anak muda.

"Maka Partai Perindo hadir untuk membuktikan, bukan janji tapi aksi yang sudah diberitahukan bahwa aksi nyata bukan janji," kata Andy.

(Fakhrizal Fakhri )