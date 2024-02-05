Gelar Senam Sehat, Partai Perindo Serap Aspirasi Masyarakat Babel

BANGKA - Ratusan masyarakat tumpah ruah mengikuti senam bersama pada kegiatan kampanye Partai Perindo di Lapangan Setia Kuday Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Kegiatan tersebut mendatangkan tiga orang instruktur senam dari Kota Sungailiat, warga sudah mulai berkumpul dari pukul 07.00 WIB.

Kegiatan senam juga dihadiri para Calon Legislatif (Caleg) DPRI RI, Hermanto Phoeng, Sinta Aprida, Caleg Provinsi Bangka Belitung, serta para Caleg DPRD Kabupaten Bangka.

Angga, salah satu warga Sungailiat yang ikut serta dalam kegiatan Senam Sehat Bersama Partai Perindo di lapangan futsal kuday Kecamatan Sungailiat berharap Partai Perindo dapat menyerap aspirasi masyarakat dan terus berkembang.

"Kami sangat berterima kasih sekali diadakan Senam Sehat Bersama seperti ini, senam masal seperti ini, mudah-mudahan Perindo terus maju dan tambah sukses," ujar Angga.