Lewat Acara Tabrak Prof, Mahfud MD Tampung Aspirasi Masyarakat Disabilitas

YOGYAKARTA - Mahfud MD selaku Calon Wakil Presiden nomor urut 3 menggelar acara “Tabrak Prof” yang dilaksanakan di Koat Kopi Seturan, Yogyakarta, Senin malam (5/2/2024).

Setibanya di lokasi, masyarakat langsung heboh dengan menyerbu Mahfud MD untuk dirinya segera membuka acara tersebut, dengan rasa menggebu-gebu banyak dari pengunjung yang didominasi anak muda itu berebut mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan.

Akhirnya, Mahfud MD menunjuk salah seorang disabilitas yang menggunakan tongkat untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Seorang disabilitas itu bernama Iden asal Kota Depok, Jawa Barat.

“Jadi setelah saya mengikuti debat kemarin kenapa dalam debat yang menerjemahkan stunting hanya pak ganjar?,” kata Iden dalam acara Tabrak Prof, di Koat Kopi, Yogyakarta, Senin (5/2/2024).