INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dituding Ditunggangi Kepentingan Politik, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |14:22 WIB
Dituding Ditunggangi Kepentingan Politik, Guru Besar UGM dan Unpad Tersinggung
Civitas akademika Unpad tersinggung atas pernyataan stafsus presiden (Foto : MPI)
A
A
A
 

BANDUNG - Gerakan kritik para guru besar dan civitas akademika pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dituding ditunggangi kepentingan politik.

Pernyataan tersebut pun membuat Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Prof Koentjoro merasa tersinggung. Menurutnya, gerakan kritik tersebut merupakan wujud kecintaan civitas akademika UGM terhadap Indonesia dan juga almamaternya.

"Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Silakan bapak lihat ketika kami membacakan petisi Bulaksumur, dua kali saya membaca Bismillah. Saya membacakan dengan suara kasih dari UGM mengingatkan alumninya," ungkap Koentjoro saat menjadi narasumber di salah satu program stasiun televisi, Sabtu (3/2/2024).

Koentjoro mengatakan, munculnya petisi Bulaksumur, murni dilandaskan atas rasa kekeluargaan yang saling mengingatkan satu dengan yang lain.

"Maaf saya takut ada chaos pak, baru dari UGM bicara sudah banyak upaya penolakan. Saya cinta Indonesia cinta NKRI dan cinta UGM karena itu UGM mengingatkan alumnusnya dasarnya cuma itu," ungkapnya.

Koentjoro menjelaskan, petisi Bulaksumur yang dibacakan beberapa waktu lalu dirumuskan secara serius melibatkan banyak pihak dan berbagai tokoh-tokoh penting UGM.

"Dan di UGM itu ada 250 orang merumuskan petisi Bulaksumur di situ ada debat hingga akhirnya ada tandatangan ada mantan dua rektor hingga wakil rektor hadir di acara itu, kami tidak main-main," terangnya.

Senada, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Susi Dwi Harijanti merasa kecewa lantaraan dalam beberapa hal, Rumadi masih berupaya melakukan pembenaran atas pernyataan Ari Dwipayana.

"Klarifikasi yang disampaikan Pak Rumadi dalam beberapa hal tertentu masih membela rekannya, padahal sudah bisa dilihat secara jelas apa yang dikatakan Pak Ari," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Unpad UGM jokowi Pilpres 2024
