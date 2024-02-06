Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Dikira Diculik, Bocah di Lampung Ditemukan Tewas Terbawa Arus Parit

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |02:00 WIB
PRINGSEWU - Seorang bocah bernama Ahmad Kafi (4) di Pringsewu, Lampung diisukan diculik saat tengah bermain hujan. Naasnya bocah tersebut ditemukan tewas di parit. Korban tersangkut diduga usai hanyut terbawa arus parit.

Jasad bocah yang tinggal di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu itu ditemukan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, Kafi diisukan hilang diculik saat bermain hujan di lingkungan rumahnya pada Minggu (4/2/2024).

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecilnya lubang parit membuat petugas sedikit kewalahan untuk bisa mengeluarkan tubuh korban. Proses evakuasi sendiri berlangsung hingga malam hari.

Saat dikonfirmasi, Kapolsek Gadingrejo AKP Nurul Haq membenarkan ditemukannya jasad Ahmad Kafi yang sebelumnya diisukan telah diculik.

"Benar, kemarin korban telah ditemukan dalam kondisi lemas di dalam parit hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Jadi yang bersangkutan hilang bukan karena diculik melainkan terbawa arus saat bermain hujan," ujar Kapolsek, Senin (5/2).

Nurul juga membenarkan upaya proses evakuasi tubuh korban berlangsung dramatis lantaran petugas kesulitan karena bagian atas parit sudah dicor.

"Iya benar, proses evakuasi memang berlangsung dramatis pasalnya tubuh korban ini tersangkut di parit. Bagian atas parit itu sudah di cor semen. Jadi petugas terpaksa harus menghancurkan cor tersebut karena memang parit ini sangatlah kecil," ungkap dia.

