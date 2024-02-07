Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Kampung Beting Koja Senang dengan Sosialisasi Perindo: Pesannya Menyentuh Hati

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |02:41 WIB
Warga Kampung Beting Koja Senang dengan Sosialisasi Perindo: Pesannya Menyentuh Hati
A
A
A

JAKARTA - Kunjungan Perindo di Kampung Beting Remaja No 33 RT 009/019, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang ini (6/2/2024), disambut warga dengan suka cita. Agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPW DKI Perindo, Ani Kusumadewi, selain juga mengenalkan caleg Perindo untuk DPR RI dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo, juga menjadi momen donasi 100 alat pemadam api ringan (APAR).

Salah satu warga, Yati Fatimah (57) mengatakan dirinya antusias dengan kehadiran Perindo di wilayah pemukimannya. Dia mengatakan pesan sosialisasi yang mengandung visi-misi dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, berkesan dan menyentuh hatinya.

"Kami senang sekali dikunjungi ibu Ani disini. Pesan-pesan sosialisasinya juga mengena di hati masyarakat. Yaa ini menurut saya, ibu Ani amanah dan bisa dipercaya orangnya," ujar Yati, Selasa (6/2/2024).

Yati menjelaskan dirinya bersama ibu-ibu warga Kampung Beting, berharap agar Ani ketika terpilih tetap bersilaturahmi bersama warga. Dia pun mendoakan agar Perindo dapat mewakili rakyat di tingkat parlemen selama lima tahun ke depan.

"Yaa kalau Perindo sudah duduk di kursi dewan, semoga tindak lanjutnya tetap konsisten bersama rakyat. Tentunya perhatian kepada kami tidak putus dan berkelanjutan karena kan sesuai dengan visi-misinya," ungkap Yati.

Sementara itu, Ani Kusuma Dewi yang juga maju sebagai Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil II, menyampaikan donasi 100 APAR ini diberikan karena situasi pemukiman yang cukup padat di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement