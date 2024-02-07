Warga Kampung Beting Koja Senang dengan Sosialisasi Perindo: Pesannya Menyentuh Hati

JAKARTA - Kunjungan Perindo di Kampung Beting Remaja No 33 RT 009/019, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang ini (6/2/2024), disambut warga dengan suka cita. Agenda sosialisasi yang dilaksanakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPW DKI Perindo, Ani Kusumadewi, selain juga mengenalkan caleg Perindo untuk DPR RI dapil DKI Jakarta III, Valencia Tanoesoedibjo, juga menjadi momen donasi 100 alat pemadam api ringan (APAR).

Salah satu warga, Yati Fatimah (57) mengatakan dirinya antusias dengan kehadiran Perindo di wilayah pemukimannya. Dia mengatakan pesan sosialisasi yang mengandung visi-misi dari partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu, berkesan dan menyentuh hatinya.

"Kami senang sekali dikunjungi ibu Ani disini. Pesan-pesan sosialisasinya juga mengena di hati masyarakat. Yaa ini menurut saya, ibu Ani amanah dan bisa dipercaya orangnya," ujar Yati, Selasa (6/2/2024).

Yati menjelaskan dirinya bersama ibu-ibu warga Kampung Beting, berharap agar Ani ketika terpilih tetap bersilaturahmi bersama warga. Dia pun mendoakan agar Perindo dapat mewakili rakyat di tingkat parlemen selama lima tahun ke depan.

"Yaa kalau Perindo sudah duduk di kursi dewan, semoga tindak lanjutnya tetap konsisten bersama rakyat. Tentunya perhatian kepada kami tidak putus dan berkelanjutan karena kan sesuai dengan visi-misinya," ungkap Yati.

Sementara itu, Ani Kusuma Dewi yang juga maju sebagai Caleg Perindo untuk DPRD DKI Jakarta dapil II, menyampaikan donasi 100 APAR ini diberikan karena situasi pemukiman yang cukup padat di wilayah tersebut.