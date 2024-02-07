Advertisement
HOME NEWS NEWS

Melalui Bazaar Minyak Goreng Murah, Perindo Sosialisasikan Klinik UMKM di Ciracas

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |02:37 WIB
Melalui Bazaar Minyak Goreng Murah, Perindo Sosialisasikan Klinik UMKM di Ciracas
A
A
A

JAKARTA - Perindo laksanakan sosialisasi di Jalan Manunggal 2, Gang Anggrek 4, RT 011/06, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa ini (6/2/2024).

Sosialisasi yang dibarengi dengan bazaar murah minyak goreng tersebut, bertujuan untuk mengkampanyekan program Perindo dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau klinik UMKM.

Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I, Yand Abraham D Manalu menyampaikan lokasi sosialisasi yang dipilih oleh partainya yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, lantaran banyaknya warga yang bekerja sebagai pedagang UMKM.

"Kita disini mengkampanyekan program Perindo untuk Indonesia sejahtera, khususnya terkait dengan UMKM. Karena ternyata disini banyak warga yang bekerja sebagai pedagang kategori mikro," ujar Abraham di lokasi, Selasa (6/2/2024).

Abraham menyampaikan sosialisasi pembekalan UMKM tersebut disambut warga dengan antusias. Dia mengatakan, program Perindo yang memfasilitasi UMKM, menjadi terobosan yang diharapkan warga yang berdomisili di dekat terminal Kampung Rambutan tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
