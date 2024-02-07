Abdul Khaliq Ahmad Pimpin Kembali Kegiatan Bazar Murah Perindo di Bandung

BANDUNG - Caleg DPR RI dari Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad, kembali memimpin kegiatan bazar tebus murah minyak goreng yang juga disertai sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Salakaso, RT 02/RW 02, Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Selasa, 6 Februari 2024.

Abdul menjelaskan meski dalam kondisi hujan tidak menghentikan antusias masyarakat yang datang untuk mendapatkan minyak goreng murah ini.

"Meskipun cuaca diiringi rintik hujan, antusiasme warga tak tergoyahkan. Sekitar 250 orang yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo tetap tertib antri untuk mendapatkan minyak goreng seharga Rp 5000 per liter," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Abdul menambahkan, tujuan adanya kegiatan ini bukan hanya untuk memberikan bantuan ekonomi akan tetapi wujud nyata dari Partai Perindo.

"Kegiatan ini bukan hanya untuk memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian kami terhadap kebutuhan pokok dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pemilu 2024," katanya.