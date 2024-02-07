Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Serap Aspirasi, Caleg Perindo Djoni Toat Blusukan ke Pasar ITC Kebon Kalapa

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |17:21 WIB
Serap Aspirasi, Caleg Perindo Djoni Toat <i>Blusukan</i> ke Pasar ITC Kebon Kalapa
Caleg Perindo Djoni Toat. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Djoni Toat Muljadi melakukan blusukan ke Pasar ITC Kebon Kalapa, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024). Pada kesempatan itu, Djoni Toat berkesempatan untuk berbincang dengan para pedagang pasar, toko, dan kios yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa.

"Pada hari ini saya berkesempatan, diajak oleh temen-temen di ITC untuk blusukan ke pasar," ucap Djoni.

 BACA JUGA:

Selain mendengarkan aspirasi, Djoni juga membeli sejumlah bahan pangan dari para pedagang pasar. "Tadi ke pasar basah juga beli beras, pisang, sayuran," ungkapnya.

Bukan hanya itu, Djoni juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pengerajin batu akik yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa.

 BACA JUGA:

"Juga ke sentra pengerajin batu akik di sini, gemstone disebutnya mereka," ujarnya.

Hasil dari blusukan tersebut, Djoni memandang, jika kegiatan ekonomi di Pasar ITC Kebon Kalapa tampak lemah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement