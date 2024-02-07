Serap Aspirasi, Caleg Perindo Djoni Toat Blusukan ke Pasar ITC Kebon Kalapa

BANDUNG - Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Djoni Toat Muljadi melakukan blusukan ke Pasar ITC Kebon Kalapa, Kota Bandung, Rabu (7/2/2024). Pada kesempatan itu, Djoni Toat berkesempatan untuk berbincang dengan para pedagang pasar, toko, dan kios yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa.

"Pada hari ini saya berkesempatan, diajak oleh temen-temen di ITC untuk blusukan ke pasar," ucap Djoni.

Selain mendengarkan aspirasi, Djoni juga membeli sejumlah bahan pangan dari para pedagang pasar. "Tadi ke pasar basah juga beli beras, pisang, sayuran," ungkapnya.

Bukan hanya itu, Djoni juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pengerajin batu akik yang ada di Pasar ITC Kebon Kalapa.

"Juga ke sentra pengerajin batu akik di sini, gemstone disebutnya mereka," ujarnya.

Hasil dari blusukan tersebut, Djoni memandang, jika kegiatan ekonomi di Pasar ITC Kebon Kalapa tampak lemah.