Pastikan Netralitas Dalam Pemilu 2024, Propam Polda Riau Periksa HP Anggota

RIAU - Pastikan netralitas personel Polda Riau yang melakukan pengamanan TPS Pemilu 2024, Bidang Propam Polda Riau melakukan pemeriksaan handphone anggota. Pemeriksaan ini dilakukan jelang keberangkatan personil Polda Riau ke sejumlah TPS di daerah

Pemeriksaan handphone anggota ini dipimpin Kabid Propam Polda Riau, Kombes Edwin Louis Sengka. Sidak ponsel itu dilakukan Kombes Edwin sebelum melepas keberangkatan personel PAM TPS, Rabu (7/2/2024).

Seusai apel pelepasan PAM TPS, Kombes Edwin langsung memanggil timnya untuk mengumpulkan ponsel milik seluruh personel. Kemudian, satu per satu ponsel diperiksa apakah ada aktivitas penggunaan media sosial atau lainnya yang menunjukkan ketidaknetralan personel.

Bahkan, pemeriksaan ponsel tidak tidak hanya dilakukan terhadap Bintara dan PNS Polri saja. Ponsel para perwira dan Pejabat Utama (PJU) yang akan berangkat Pamatwil juga diperiksa.