Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Hadapan Purnawirawan TNI-Polri, Ganjar: Kita Tidak Hanya Sebatas Omong-Omong, Pakai G Ya

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |18:54 WIB
Di Hadapan Purnawirawan TNI-Polri, Ganjar: Kita Tidak Hanya Sebatas Omong-Omong, Pakai G Ya
Ganjar Pranowo di Karanganyar. (Foto: TPN)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo melangsungkan pertemuan dengan keluarga besar para purnawirawan TNI dan Polri, di Karanganyar, pada Rabu (7/2/2024). Ganjar hadir karena menerima dukungan dari keluarga purnawirawan TNI-POLRI untuk maju sebagai calon Kepala Negara RI.

Ganjar menjelaskan dukungan tersebut diterimanya berdasarkan hasil polling selepas debat capres terakhir pada hari Minggu kemarin (4/2/2024), yang menghasilkan posisinya tertinggi di antara capres lainnya. Ia mengatakan hasil tersebut diperoleh karena dirinya tegas mengatakan rakyat Indonesia masih sanggup mencari makan siang saat ini.

"Saya sadar saat debat kemarin, begitu pentingnya pengetahuan, kecerdasan, intelektualitas tak terkecuali kecerdasan emosional dan segala sesuatunya tidak hanya sebatas omong-omong," ujar Ganjar di hadapan para keluarga purnawirawan tersebut.

 BACA JUGA:

“Pakai G ya, kenapa pakai G, karena Ganjar, kalau yang lain kan gak pakai G,” lanjut pria berambut putih tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun menuturkan, betapa pentingnya pemaparan visi-misi capres-cawapres, yang menggunakan data. Ganjar melanjutkan, pemaparan dengan data tersebut dimaksudkan agar masyarakat punya preferensi untuk memilih, bukan dengan hoaks dan fitnah.

“Apa yang menjadi program harus masuk pada substansi persoalan, jangan asal-asalan, kan tidak bisa hanya sekadar omong-omong. Jadi yang diperlukan di sini adalah sebuah konsistensi dalam membuat program,” singgung Ganjar.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, suami dari Siti Atikoh Supriyanti itu mengatakan dirinya secara jujur mengaku kaget saat mengetahui hasil polingnya di posisi tertinggi pasca-debat capres-cawapres yang terakhir. Ganjar menjelaskan, data polling tersebut pun diterimanya dari konfirmasi TNI dan Polri.

"Bukan saya mau sombong, tapi hasil konfirmasi dari TNI, konfirmasi dari Polri mereka katakan, Mas Ganjar yang Anda omongkan benar,” kata Ganjar.

Kendati demikian, Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD itu mengatakan tengah sedih lantaran demokrasi di Indonesia sedang diuji. Tokoh-tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak dan kampus ikut bergerak. Baginya, situasi itu adalah ‘kentongan’ bahaya demokrasi di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement