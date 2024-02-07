Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sapa Masyarakat Lumajang, Mahfud MD Didoakan Jadi Pemimpin yang Perjuangkan Rakyat

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |20:47 WIB
Sapa Masyarakat Lumajang, Mahfud MD Didoakan Jadi Pemimpin yang Perjuangkan Rakyat
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

LUMAJANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyambangi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu (7/2/24).

Masyarakat Lumajang mendoakan Mahfud MD menjadi pemimpin yang memperjuangkan rakyat.

Saat tiba di lokasi acara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu disambut antusias masyarakat. Mahfud mengenakan jaket putih bertuliskan "Sat-Set" di punggung, menyalami dan berfoto bersama masyarakat.

Mahfud meminta doa dan restu kepada masyarakat agar Ganjar-Mahfud mampu menjadi pemimpin yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat.

"Lumajang adalah salah satu lumbung suara Ganjar-Mahfud. Saya datang ke sini minta doa kepada seluruh masyarakat Lumajang," kata Mahfud.

"Untuk ikut memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Lumajang agar mendapat hak-haknya sebagai rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) ini.

Masyarakat pun ikut mendoakan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud itu supaya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement