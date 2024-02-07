Sapa Masyarakat Lumajang, Mahfud MD Didoakan Jadi Pemimpin yang Perjuangkan Rakyat

LUMAJANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyambangi Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Rabu (7/2/24).

Masyarakat Lumajang mendoakan Mahfud MD menjadi pemimpin yang memperjuangkan rakyat.

Saat tiba di lokasi acara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu disambut antusias masyarakat. Mahfud mengenakan jaket putih bertuliskan "Sat-Set" di punggung, menyalami dan berfoto bersama masyarakat.

Mahfud meminta doa dan restu kepada masyarakat agar Ganjar-Mahfud mampu menjadi pemimpin yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat.

"Lumajang adalah salah satu lumbung suara Ganjar-Mahfud. Saya datang ke sini minta doa kepada seluruh masyarakat Lumajang," kata Mahfud.

"Untuk ikut memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Lumajang agar mendapat hak-haknya sebagai rakyat sesuai dengan ketentuan konstitusi," ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) ini.

Masyarakat pun ikut mendoakan pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud itu supaya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden.