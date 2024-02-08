Tokoh Masyarakat: Caleg Perindo Yusuf Mansur-Wahyu Nur Iman Low Profile dan Mudah Bergaul

Tokoh masyarakat Kampung Gedong, M Zakky sebut Imran sebut Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman sosok low profile dan mudah bergaul (Foto: M Refi Sandi)

JAKARTA - Tokoh Masyarakat Kampung Gedong, H. Muhammad Zakky Imran menyebut sosok Caleg DPR RI Dapil I Jakarta (Jakarta Timur) nomor urut 1, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur bersama Caleg DPRD DKI Dapil Jakarta VI, Wahyu Nur Iman memiliki kecocokan yakni low profile dan mudah bergaul dengan masyarakat.

Diketahui, Ustadz Yusuf Mansur bersama Wahyu Nur Iman menggelar bazar tebus murah minyak goreng (Migor) sebanyak 1.000 liter seharga Rp5 ribu/liter di Jalan Delima RT 2/8, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu (7/2/2024) siang.

"Beliau keduanya ada kecocokan, chemistry jadi memang low profile dan gampang bergaul dengan masyarakat serta diterima," ucap H. Zakky.