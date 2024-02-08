Antusias Warga Ikuti Bazar Murah Partai Perindo di Cilangkap

JAKARTA - Warga RT4/5 Cilangkap, Kecamatn Cipayung, Jakarta Timur antusias dengan program Bazar Murah yang digelar Partai Perindo, Kamis (8/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, hadir Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman.

Pantauan di lokasi, kegiatan tersebut dimulai sekira pukul 14.25 WIB. Meski di tengah teriknya matahari, tidak menyulutkan semangat warga untuk mengikuti bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Salah seorang warga, Iva Yati menyatakan merasakan betul manfaat dari program tersebut. Pasalnya, partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu memberikan solusi di tengah tingginya harga bahan pokok.

"Bersyukur, karena ini kan harganya pada mahal, ini membantu masyarakat yang ada di bawah," kata Iva.

Dalam kesempatan tersebut, Partai Perindo menyediakan 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu.

(Khafid Mardiyansyah)