Bazar Murah di Cilangkap, Dua Caleg Partai Perindo Sediakan 800 Paket Minyak Goreng

JAKARTA - Dua caleg dari Partai Perindo menghadiri bazar murah yang digelar partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 di Jalan Bambu Hijau, RT4/5 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2024).

Mereka adalah Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) dari Partai Perindo, Ustaz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD DKI Dapil VI Jakarta (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) nomor urut 5, Wahyu Nur Iman.

"Ada 800 paket minyak goreng yang bisa ditebus dengan harga Rp5 ribu," kata Wahyu di lokasi.

Pantauan MNC Portal di lokasi, warga sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Hal itu terbukti dari antrean warga saat menunggu giliran minyak goreng murah dari partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo.

Situasi semakin meriah tatkala Yusuf Mansur tiba di lokasi. Peserta yang didominasi ibu-ibu itu langsung berebut untuk bisa beswafoto dengannya.

