Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Pekanbaru: Harga-Harga Lagi Naik, Bazar Murah Perindo Sangat Membantu

Indra Yosse , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:25 WIB
Warga Pekanbaru: Harga-Harga Lagi Naik, Bazar Murah Perindo Sangat Membantu
A
A
A

PEKANBARU - Salah satu warga Pekanbaru, Riau, Ferika Riona Saragih bazar minyak goreng murah yang digelar caleg Partai Perindo Wan Aniska Ariyati sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Di tengah harga minyak goreng melambung masyarakat terbantu dengan bazar minyak goreng murah," kata salah seorang warga, Ferika Riona Saragih.

Ratusan emak-emak menyerbu bazar minyak goreng murah yang digelar di kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru itu. Sebanyak 250 liter minyak goreng ludes diserbu warga yang hanya menebus murah Rp5.000 per set liternya.

Selain menggelar bazar minyak goreng murah, juru bicara TPN Ganjar Pranowo–Mahfud MD itu menyerap aspirasi masyarakat. "Kami berjanji akan melanjutkan program pro rakyat untuk kesejahteraan masyarakat Riau," kata Wan Aniska.

Pada kesempatan ini, Wan Aniska juga mensosialisasikan tata cara mecoblos surat suara Pemilu 2024. Di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16 mengajak warga untuk tidak golput dan menetukan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari 2024 yang tinggal hitungan hari.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459//sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183661//perindo_jaktim-F1AS_large.jpg
Bahas Verfak dengan KPU Jaktim, DPD Perindo Jaktim: Kami Pastikan Struktur Sudah Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183651//perindo-CvGV_large.jpg
KPU Jaktim Jalin Silaturahmi Sambangi Markas DPD Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement