Caleg Perindo Yusuf Mansur Sambangi Warga Cipayung Bagikan Amalan Naik Haji

JAKARTA - Caleg Perindo untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur), Ustadz Yusuf Mansur menyambangi warga di pemukiman Jalan H.Siun RT 001/RW05 No:45, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat (9/2/2024).

Yusuf Mansur dibersamai oleh Caleg Perindo DPRD Dapil DKI Jakarta VI, Wahyu Nur Iman, guna menghelat silaturahim dalam rangkaian bazar murah 1.000 liter minyak goreng Perindo.

Yusuf yang langsung menemui ibu-ibu dari permukiman tersebut, dengan sigap memberikan tausiyah singkat. Ia mengatakan kehadirannya di sana juga turut untuk mengajarkan amalan bacaan yang menurutnya dapat membuat semua orang bisa naik haji.

"Ibu-ibu di sini pada mau naik haji tidak? Yuk ikutin saya, saya mau ajarkan bacaan amalan yang Insya Allah bisa bikin kita mulus ke tanah suci, mau ya?" ucap Yusuf Mansur.

Tanpa dinyana, ibu-ibu tanpa bertanya langsung mengamini. Ustadz kondang tersebut ikut tertawa karena belum menyampaikan bacaan amalan yang dimaksud.

"Duh, ini kenapa ibu-ibu udah Aamiiin saja. Belum diajarin ini," ungkap Yusuf disambut tawa para ibu-ibu yang hadir.

Cicit dari ulama besar betawi, Kiai Muhammad Mansur atau Guru Mansur, langsung mengajarkan bacaan amalan yang dimaksud. Yusuf mengatakan bacaan yang dimaksud yakni Selawat Jibril, dibaca 1.000 kali.

"Jadi baca selawat ya bu, selawat Jibril. Shalaullah A'la Muhammad ya bu. Shaluallah-nya tidak pake Hu, dibaca 1.000 kali yaa buu," terang Yusuf.

"Aamiiin," jawab Ibu-ibu serempak.