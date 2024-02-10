Sosialisasi Pemilu 2024, Caleg Perindo Abdul Khaliq: Masyarakat Siap Menyambut Proses Demokrasi

BANDUNG - Sosialisasi Pemilu 2024 menjadi sorotan utama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai Perindo di Kampung Cikoneng, Desa Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Sabtu (10/2/2024).

Dalam suasana yang penuh semangat, masyarakat diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya hak memilih dan kebebasan dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi.

"Pemilu adalah momentum penting bagi kita semua untuk menentukan masa depan bangsa. Kehadiran dan partisipasi aktif masyarakat sangatlah vital dalam menjaga integritas demokrasi," ujar Abdul Khaliq Ahmad, calon anggota DPR RI dari Partai Perindo.

Abdul menjelaskan, masyarakat saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan edukatif dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses pemilihan umum.