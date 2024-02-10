Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Jeannie Minta Doa Restu Tokoh Agama

Solichan Arif , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:32 WIB
Hari Terakhir Kampanye, Caleg Perindo Jeannie Minta Doa Restu Tokoh Agama
Caleg Perindo Jeannie Latumahina/Foto: Solichan Arif-MPI
KEDIRI - Caleg DPR Partai Perindo dari Dapil 6 Jawa Timur (Kediri, Tulungagung dan Blitar) Jeannie Latumahina menutup hari terakhir kampanye Pemilu 2024 dengan menemui semua tokoh-tokoh agama.

Setelah bersilaturahmi dengan tokoh agama di Blitar dan Tulungagung, jelang hari tenang Pemilu 2024, Jeannie giliran menemui tokoh agama di wilayah Kediri.

Khususnya tokoh agama nasrani. Menurut Jeannie di wilayah dapil 6 Jawa Timur memiliki jumlah umat sebanyak 200.000 lebih. “Kami bertemu dalam rangka meminta doa restu agar bisa menjalani Pemilu 2024 dengan lancar dan sesuai harapan,” ujarnya kepada MPI.

Jeannie merupakan Caleg Perindo Dapil 6 Jawa Timur dengan latar belakang sebagai aktivis perempuan. Selama ini ia getol membela hak perempuan dan anak.

Berkat peran Jeannie, sebanyak 17 pelaku kekerasan seksual anak di wilayah eks karesidenan Kediri berhasil diganjar hukuman setimpal.

Hingga kampanye hari terakhir 10 Februari 2024, Jeannie Latumahina tidak berhenti melakukan kampanye di grassroot secara door to door. Jeannie terus mengampanyekan Perindo.

Partai Perindo merupakan partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera, mendukung penuh berkembangnya ekonomi kerakyatan.

Perindo memiliki beragam program pro rakyat. Di antaranya bazar minyak goreng murah, bantuan gerobak UMKM, KTA berasuransi dan operasi bibir sumbing yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

