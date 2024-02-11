Bunuh Bos Toko Kelontong di Pandeglang, Perampok Gasak Rp200 Ribu dan Ponsel

PANDEGLANG - Satreskrim Polres Pandeglang melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan dan pembunuhan di toko kelontong di Kampung Prabu, Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat, 9 Februari 2024.

S (25), wanita pemilik toko ditemukan tewas bersimbah darah di atas tumpukan dagangan dengan luka tusukan bagian leher.

Kasat Reskrim Polres Pandeglang AKP Zhia Ul Archam mengatakan berdasarkan olah TKP pelaku membawa kabur uang Rp200 ribu dalam laci juga handphone (HP) korban.

"Pelaku berjumlah satu orang, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai Rp200 ribu dan handphone," kata Zhia saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sabtu, 10 Februari 2024.

Dari rekaman CCTV, lanjut Zhia, pelaku berjumlah satu orang. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku.