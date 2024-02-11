Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosok Perampok yang Bunuh Bos Toko Kelontong di Pandeglang

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |07:02 WIB
Sosok Perampok yang Bunuh Bos Toko Kelontong di Pandeglang
Polisi menangkap perampok dan pembunuhan bos toko kelontong (Foto: Fariz Abdullah)
PANDEGLANG - Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan pelaku perampokan juga pembunuhan terhadap S (25) pemilik toko kelontong di Kampung Prabu, Desa Kadubelang, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pelaku adalah S alias AT. Ia diamankan tim asuhan AKP Zhia Ul Archam saat akan melarikan diri di wilayah Serang.

Kasatreskrim Polres Pandeglang, AKP Zhia UI Archam mengatakan, pelaku perampokan berjumlah satu orang. Dia membawa kabur uang tunai Rp200 ribu dan satu buah handphone.

"Sudah kita amankan, pelaku hanya satu orang. Ini perampokan," kata Zhia saat dihubungi, Sabtu, 10 Februari 2024.

Kata Zahia, pelaku merupakan pria putus sekolah. Dia melakukan tindakan tersebut secara random. "Memang pelaku sering berbelanja di warung korban," katanya.

Menurut Zhia, saat ini pelaku sudah diamankan di Sel tahanan Mapolres Pandeglang. Pihaknya, juga tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap pelaku.

"Pelaku disangkakan Pasal 365 Ayat (3) ancaman paling rendah 15 tahun," tandasnya.

(Arief Setyadi )

      
