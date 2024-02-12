Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jelang Pencoblosan, Polisi Cek TPS di Pulau yang Berbatasan dengan Malaysia

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |14:01 WIB
Jelang Pencoblosan, Polisi Cek TPS di Pulau yang Berbatasan dengan Malaysia
Polisi PAM TPS di pulau terluar (foto: dok ist)
PEKANBARU - Jelang pemungutan suara, Kapolsek Bantan AKP Kasmandar Subekti perintahkan seluruh personil PAM TPS untuk melakukan pemeriksaan terhadap TPS se Kecamatan Bantan

Adapun maksud pemeriksaan atau pengecekan TPS tersebut untuk memastikan kesiap sediaan TPS dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, dengan tujuan agar dalam pemungutan suara tidak ada lagi hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam pemungutan suara, sehingga proses pemungutan suara berjalan lancar, tertin dan aman

Dalam pengecekan yang dilakukan oleh seluru personil PAM TPS di dampingi oleh ketua KPPS dan Linmas. TPS di Bantan didominasi oleh pulau pulau terluar yang berbatasan dengan Malaysia.

Di sela-sela pengecekan TPS, personil Polsek Bantan berpesan kepada KPPS dan Linmas agar menyampaikan pesan pesan pemilu damai kepada masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif pada pemilu 2024 di wilayah kecamatan bantan

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
