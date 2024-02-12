Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketua KPPS Meninggal Dunia saat Persiapkan TPS di Wonosobo

Didik Dono , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |05:37 WIB
Ketua KPPS Meninggal Dunia saat Persiapkan TPS di Wonosobo
Ketua KPPS meninggal dunia saat persiapkan TPS. (Foto: Didik Dono)
A
A
A

WONOSOBO - Seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia, Minggu (11/2/2023) sore. Korban meninggal dunia saat persiapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPPS tersebut adalah Wahyu Jatmiko(43), warga Perumahan Purnamandala, Kelurahan Bumireso, Wonosobo yang merupakan Ketua KPPS TPS 11. Jenazah diberangkatkan ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat, Minggu malam. Jenasah korban diiringi oleh ratusan pelayat yang mengantarkan ke pemakaman.

BACA JUGA:

Tragis! 2 Anggota KPPS Karanganyar Tewas Kecelakaan, Kendaraan Adu Banteng dengan Truk 

Menurut Ketua Kpu Wonosobo Ruliawan Nugroho, Wahyu Jatmiko merupakan Ketua KPPS. Wahyu meninggal pada Minggu sore saat melakukan persiapan untuk setting lokasi TPS 11 Purnamandala, Kelurahan Bumireso.

Korban saat itu mendadak jatuh saat membawa kursi menuju ke TPS. Wahyu sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

BACA JUGA:

3 Mobil Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi 

Dengan adanya kejadian tersebut, KPU akan menunjuk ulang ketua KPPS di TPS tersebut agar nantinya pemilu tetap bisa berjalan dengan lancar.

Halaman:
1 2
      
