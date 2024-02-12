Ketua KPPS Meninggal Dunia saat Persiapkan TPS di Wonosobo

WONOSOBO - Seorang Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Wonosobo, Jawa Tengah meninggal dunia, Minggu (11/2/2023) sore. Korban meninggal dunia saat persiapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua KPPS tersebut adalah Wahyu Jatmiko(43), warga Perumahan Purnamandala, Kelurahan Bumireso, Wonosobo yang merupakan Ketua KPPS TPS 11. Jenazah diberangkatkan ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) setempat, Minggu malam. Jenasah korban diiringi oleh ratusan pelayat yang mengantarkan ke pemakaman.

Menurut Ketua Kpu Wonosobo Ruliawan Nugroho, Wahyu Jatmiko merupakan Ketua KPPS. Wahyu meninggal pada Minggu sore saat melakukan persiapan untuk setting lokasi TPS 11 Purnamandala, Kelurahan Bumireso.

Korban saat itu mendadak jatuh saat membawa kursi menuju ke TPS. Wahyu sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong.

Dengan adanya kejadian tersebut, KPU akan menunjuk ulang ketua KPPS di TPS tersebut agar nantinya pemilu tetap bisa berjalan dengan lancar.