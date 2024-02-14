Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Harapan Diaspora di Swiss untuk Presiden Indonesia Berikutnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:07 WIB
Ini Harapan Diaspora di Swiss untuk Presiden Indonesia Berikutnya
Diaspora Indonesia di Swiss Priska Infaner (kanan) berbicara pada program Debar COD Okezone dan Radio Trijaya, 14 Februari 2024. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri juga antusias menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini. Salah satunya adalah Priska Infanger, diaspora Indonesia yang saat ini tinggal di Zug, Swiss.

Pemungutan suara di Swiss telah digelar pada Sabtu, 10 Februari di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di dekat Kedutaan besar RI (KBRI) di Bern. Priska sendiri telah menggunakan hak pilihnya melalui pencoblosan via pos, karena jarak tempat tinggalnya yang jauh dari TPS.

Proses pemungutan suara seperti ini memang bukan hal yang asing bagi Priska yang telah 11 tahun tinggal di Swiss dan telah beberapa mengikuti Pemilu di luar negeri.

Meski terkendala keterbatasan aliran informasi, Priska mengatakan bahwa WNI dan diaspora di Swiss tetap aktif untuk mencari tahun visi dan misi pasangan calon presiden dan calon legislatif yang akan mereka pilih. Sedangkan terkait pilihan calon presidennya, Priska mengatakan bahwa dirinya memiliki kriteria tertentu.

“Saya cari yang serius. yang saya lihat kinerja kerja yang sudah ada, yang ada buktinya bukan hanya janji-janji. Ada kerja nyata lah,” ujarnya saat live streaming program Dengar Bersama, Coblos & Opini Demokrasi (Debar COD) Okezone dan Trijaya FM, Rabu (14/2/2024)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement