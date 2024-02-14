Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pantau Kelancaran Pelaksanaan Pesta Demokrasi 2024, Kapolres Rohul Sambangi Beberapa TPS di Kab Rokan Hulu

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:39 WIB
Kapolres Rohul sambangi beberapa TPS di Kab Rokan Hulu (Foto: Humas Polres Rohul)
ROKAN HULU - Proses pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan secara serentak di negeri ini mulai dilakukan warga di masing masing tempat pemungutan suara (TPS) sejak pukul 07:30 WIB, pada Rabu (14/02/2024).

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono SIK MH, secara langsung turun untuk memantau pelaksanaan pesta rakyat tersebut di beberapa TPS di Kabupaten Rokan Hulu.

Lokasi Pemantauan yang di lakukan oleh orang nomor satu di Polres Rokan Hulu tersebut yaitu di Kecamatan Rambah, Rambah Hilir, Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.

Ada sekitar 20 TPS yang dipantau oleh Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono SIK MH. Di antaranya di sekitar Desa Bangun Jaya dan di areal perkebunan sawit milik PT. Torganda, di Kecamatan Tambusai Utara.

Pemantauan ini dilakukan, dalam rangka untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Selain melakukan pemantauan, Kapolres Rohul juga berinteraksi dengan masyarakat yang hadir di Tempat Pemungutan Suara.

