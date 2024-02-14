Ada Nyi Roro Kidul di TPS Purwakarta, Pencoblosan Diwarnai Hujan dan Petir

PURWAKARTA - Ada Tempat Pemungutan Suara (TPS) unik di Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Di TPS 007 Desa Sawahkulon, Rabu (14/2/2024), perempuan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengenakan pakaian mirip Nyi Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan.

Sedangkan pria anggota KPPS mengenakan berpakaian ala kerajaan. TPS 007 didekorasi janur kuning yang menjadi penanda lokasi TPS. Di pintu masuk TPS, delapan punggawa berjaga lengkap dengan aksesoris tombak, pedang dan tameng.

Nuansa kerajaan semakin kental dengan iringan alat musik yang dimainkan secara langsung.

Entah berkaitan atau tidak, saat pemungutan suara berlangsung, hujan deras disertai petir melanda kawasan Sawahkulon. Namun, cuaca tak bersahabat itu tak mengurungkan antusiasme warga menggunakan hak pilih mereka dengan datang ke TPS dan mencoblos.

Seperti Dedi Mulyadi dan putra sulungnya, Maula Akbar Mulyadi Putra. Kang Dedi dan Maula Akbar kompak mengenakan pakaian serba putih menuju bilik suara.

Dedi Mulyadi mengatakan, proses pemilu telah berjalan lancar dan aman. Warga terlihat antusias dan gembira datang ke TPS walaupun sejak pagi hujan dan petir tak henti melanda kawasan Sawangkulon.

"Warga antusias datang ke TPS. Partisipasinya tinggi. Mereka datang ke TPS dengan tersenyum," kata Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.