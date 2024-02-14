Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

7 Orang Terluka Akibat Tabung Gas Meledak, Logistik Pemilu hingga Rumah Ludes Terbakar

Ervand David , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |21:30 WIB
7 Orang Terluka Akibat Tabung Gas Meledak, Logistik Pemilu hingga Rumah Ludes Terbakar
Tabung Gas Melon Meledak/Foto: MNC Portal
A
A
A


BANDUNG -Sebuah rumah terbakar akibat gas tiga kilogram meledak di Kawasan Jalan Cinta Asih, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

Akibatnya, sebuah rumah ludes terbakar serta beberapa logistik pemilu ikut terbakar. Selain itu, tujuh orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar.

Kejadian bermula saat sebuah rumah yang dijadikan TPS di kawasan tersebut terbakar akibat tabung gas meledak hingga mengakibatkan tujuh orang mengalami luka bakar. Korban merupakan penghuni rumah yang diantaranya anak-anak.

“Warga langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu saat kejadian berlangsung, disamping itu ada beberapa logistik pemilu juga yang terbakar,” ujar Benyamin Artur, seorang petugas TPS.

Sementara itu, menurut komandan pleton Damkar Kota Bandung, petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

“Tidak ada kendala untuk pemadaman api hingga api berhasil dijinakan,” ujar petugas Damkar Ica Sumpena.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement