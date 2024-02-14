7 Orang Terluka Akibat Tabung Gas Meledak, Logistik Pemilu hingga Rumah Ludes Terbakar





BANDUNG -Sebuah rumah terbakar akibat gas tiga kilogram meledak di Kawasan Jalan Cinta Asih, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

Akibatnya, sebuah rumah ludes terbakar serta beberapa logistik pemilu ikut terbakar. Selain itu, tujuh orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar.

Kejadian bermula saat sebuah rumah yang dijadikan TPS di kawasan tersebut terbakar akibat tabung gas meledak hingga mengakibatkan tujuh orang mengalami luka bakar. Korban merupakan penghuni rumah yang diantaranya anak-anak.

“Warga langsung bergegas untuk mengevakuasi seluruh logistik pemilu saat kejadian berlangsung, disamping itu ada beberapa logistik pemilu juga yang terbakar,” ujar Benyamin Artur, seorang petugas TPS.

Sementara itu, menurut komandan pleton Damkar Kota Bandung, petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api.

“Tidak ada kendala untuk pemadaman api hingga api berhasil dijinakan,” ujar petugas Damkar Ica Sumpena.

(Fahmi Firdaus )