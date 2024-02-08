Kebakaran Melanda Tempat Pengolahan Minyak di Bojonegoro, 4 Ton Minyak Mentah Dilalap Api

BOJONEGORO - Sebuah tempat pengolahan minyak mentah yang dihasilkan dari tambang minyak tradisional, di Lapangan Wonocolo Kecamatan Kedewan Bojonegoro Jawa Timur terbakar.

Peristiwa tersebut diduga akibat percikan api saat proses penyulingan, sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar ludes dilalap api.

Detik-detik peristiwa tersebut terekam kamera video dan viral, sejumlah pekerja terlihat panik, karena kondisi api yang terus membesar, sebelumnya mereka sudah berusaha memadamkan aki dengan alat pemadan ringan atau apar, namun tidak membuahkan hasil.

“Sudah disemprot apar, tapi tidak mempan,” demikian bunyi warga dalam video tersebut.

Api baru dipadamkan setelah petugas Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan, (Damkarmat) Bojonegoro Pos Padangan dikerahkan ke lokasi.

Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro Ahmad Gunawan mengatakan, peristiwa yang berlangsung pada Rabu siang, 7 Februari 2024 tersebut, diduga akibat percikan api saat proses penyulingan. Sebanyak 4 ton minyak mentah dan 3 drum solar, milik Gunawan warga (59) warga Kasiman Bojonegoro ini ludes dilalap api.

“Total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah,” jelasnya, Kamis (8/2/2024).