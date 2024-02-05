Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hebat di Ruteng NTT, Tempat Usaha dan Rumah Warga Ludes

Ponsius Econg , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |06:43 WIB
Kebakaran Hebat di Ruteng NTT, Tempat Usaha dan Rumah Warga Ludes
Kebakaran di Ruteng NTT. (Foto: Ponsius Econg)
A
A
A

MANGGARAI - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Adisucipto, Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/2/2024) malam, sekitar pukul 20.30 WITA. 

Sejumlah bangunan tempat usaha dan rumah warga ludes terbakar dalam peristiwa ini. Kobaran api di antaranya menghanguskan 1 bangunan konter HP, 1 unit warung makan dan 2 unit rumah warga. 

 BACA JUGA:

Para warga sekitar tampak keluar dari rumah masing-masing dan berusaha memadamkan amukan api. Namun, api terus menjalar dan melahap sejumlah bangunan. 

Warga yang menyaksikan langsung sempat mengabadikan kejadian ini dalam foto dan video, lalu mengedarkannya ke media sosial Facebook hingga YouTube. 

Menurut keterangan warga yang menyaksikan, api pertama kali bersumber dari salah satu bangunan yang di antara konter HP dan kios dan kemudian menyambar bangunan sekitarnya. 

"Tadi itu saya lihat, tiba-tiba saja api sudah membesar dan menyambar bangunan lain," ungkap seorang warga.

Halaman:
1 2
      
