Kawal Penghitungan Suara, Kapolres Dumai Keliling Cek Keamanan Sejumlah TPS

DUMAI - Dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilu 2024, Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktaviantonbersama Walikota Dumai H. Paisal, dan Dandim 0320/Dumai Letkol (Inf) Antony Tri Wibowo melakukan Patroli 3 Pilar dalam rangka Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024.

Kegiatan itu guna memantau langsung pelaksanaan pengamanan dan proses perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kamis (15/2/2024).

Kapolres Dumai mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pengamanan TPS dan memastikan proses perhitungan suara Pemilu 2024 berlangsung lancar, aman dan damai.

BACA JUGA:

Sejumlah TPS yang menjadi sasaran patroli Kapolres Dumai beserta rombongan yakni yang belum selesai melaksanakan proses Perhitungan Surat Suara Pemilu 2024 hingga Kamis (15/2/2024) pagi. Jajaran melihat kesiapan personel pengamanan TPS dan memastikan kemanan dan kelancaran pesta demokrasi di Kota Dumai.

AKBP Dhovan mengungkapkan kehadirannya dibeberapa TPS bersama Wali Kota Dumai dan Dandim 0320/Dumai bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proses Perhitungan Suara Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihaknya juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat Kota Dumai yang telah hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.

BACA JUGA:

Dia berpesan kepada petugas pengamanan TPS untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta tulus ikhlas, laksanakan koordinasi dengan petugas-petugas lain di lapangan dan pastikan kegiatan berjalan aman dan lancar.