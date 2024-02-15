Viral Surat Suara Dicoblos Jadi Dua Tusukan Besar di Makassar

Surat suara dicoblos dua lingkaran besar (Foto: MPI)

MAKASSAR - Ada-ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di Pemilu 2024. Sebuah surat suara saat proses perhitungan dicoblos pemilih secara tidak wajar dengan dua tusukan berlingkaran besar di TPS, Mamajang, Makassar.

Alhasil aksi tak lazin itu viral di medsos. Hingga kini vidio viral itu telah disaksikan puluhan ribu warganet.

Dalam rekaman disambut guyonan orang dalam TPS dengan ungkapan tidak mendapat uang caleg seolah sesuatu yang lumrah dalam kontestasi Pemilu.

Ketua KPPS 007, Nurul melakukan penghitungan surat suara disaksikan para saksi usai 196 masyarakat datang menyalurkan hak suaranya dari total daftar pemilih tetap 267 surat undangan.