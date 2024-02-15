Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral Surat Suara Dicoblos Jadi Dua Tusukan Besar di Makassar

Syahrul Adyaksa , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |04:29 WIB
Viral Surat Suara Dicoblos Jadi Dua Tusukan Besar di Makassar
Surat suara dicoblos dua lingkaran besar (Foto: MPI)
A
A
A

MAKASSAR - Ada-ada saja kelakuan pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di Pemilu 2024. Sebuah surat suara saat proses perhitungan dicoblos pemilih secara tidak wajar dengan dua tusukan berlingkaran besar di TPS, Mamajang, Makassar.

Alhasil aksi tak lazin itu viral di medsos. Hingga kini vidio viral itu telah disaksikan puluhan ribu warganet.

Dalam rekaman disambut guyonan orang dalam TPS dengan ungkapan tidak mendapat uang caleg seolah sesuatu yang lumrah dalam kontestasi Pemilu.

Ketua KPPS 007, Nurul melakukan penghitungan surat suara disaksikan para saksi usai 196 masyarakat datang menyalurkan hak suaranya dari total daftar pemilih tetap 267 surat undangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement