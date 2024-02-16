Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Kawal Ketat Pergeseran Kotak Suara dari PPS ke PPK, Sempat Terhalang Hujan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |15:35 WIB
Polisi Kawal Ketat Pergeseran Kotak Suara dari PPS ke PPK, Sempat Terhalang Hujan
Pengamanan kotak suara Pemilu 2024. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

PELALAWAN - Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo, S.H bersama personel lainnya melaksanakan pengamanan kotak suara Pemilu 2024, Kamis 15 Februari 2024.

Pengamanan dilakukan saat pergeseran kotak suara dari Gudang PPS menuju Gudang PPK yang berada di Kelurahan Teluk Dalam.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi Pemilu Damai di Kecamatan Kuala Kampar, pasca pencoblosan yang berlangsung kemarin," ungkap Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto melalui Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo, Jumat (16/2/2024).

Kapolsek menceritakan, perjalanan mengawal kotak suara menuju Gudang PPK sempat terhalang hujan. Takut kotak suara basah karena berbahan kertas dan hanya menggunakan kenderaan roda dua. Pihaknya sempat berteduh di rumah warga sambil melakukan pengamanan ketat. 

Halaman:
1 2
      
