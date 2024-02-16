Polisi Kawal Ketat Pergeseran Kotak Suara dari PPS ke PPK, Sempat Terhalang Hujan

PELALAWAN - Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo, S.H bersama personel lainnya melaksanakan pengamanan kotak suara Pemilu 2024, Kamis 15 Februari 2024.

Pengamanan dilakukan saat pergeseran kotak suara dari Gudang PPS menuju Gudang PPK yang berada di Kelurahan Teluk Dalam.

BACA JUGA:

Datanya Tak Sinkron dengan Formulir C1, Sirekap KPU Perlu Diaudit Forensik IT

"Hal ini dilakukan untuk memastikan situasi Pemilu Damai di Kecamatan Kuala Kampar, pasca pencoblosan yang berlangsung kemarin," ungkap Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto melalui Kapolsek Kuala Kampar AKP Rhino Handoyo, Jumat (16/2/2024).

BACA JUGA:

Kapolsek menceritakan, perjalanan mengawal kotak suara menuju Gudang PPK sempat terhalang hujan. Takut kotak suara basah karena berbahan kertas dan hanya menggunakan kenderaan roda dua. Pihaknya sempat berteduh di rumah warga sambil melakukan pengamanan ketat.