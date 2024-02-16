Advertisement
HOME NEWS JATIM

Waspada Bahaya, PVMBG Ungkap Pertumbuhan Lava Gunung Semeru Harus Diantisipasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |16:22 WIB
Waspada Bahaya, PVMBG Ungkap Pertumbuhan Lava Gunung Semeru Harus Diantisipasi
Gunung Semeru. (Foto: PVMBG)
A
A
A

BANDUNG - Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus menunjukkan fluktuasi hingga saat ini. Berbagai kejadian seperti letusan, guguran, embusan dan aktivitas tektonik masih sering terdeteksi dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan mengatakan, masalah Gunung Semeru adalah kubah lava yang ada di puncak.

"Berkenaan dengan aktivitas vulkanik Gunung Api Semeru ini memang kebetulan satu minggu yang lalu di Gunung Semeru terjadi awan panas dengan jarak 1.500 meter," ucap Hendra dalam konferensi pers virtual di Ruang Informasi PVMBG Badan Geologi, Jalan Diponegoro No 57 Bandung, Jumat (16/2/2024).

BACA JUGA:

Gunung Semeru Erupsi, Letusannya 1.000 Meter di Atas Puncak 

"Masalah dari Gunung Semeru adalah kubah lava yang ada di puncak. Masih segar di ingatan kita pada tahun 2022 dengan semburan yang cukup besar tersebut memberikan dampak bahaya tambahan, jarak awan panas melebihi 11 km," tambahnya.

Hendra mengungkapkan, Gunung Semeru ini terlihat seperti biasa saja namun justru mengandung potensi bahaya yang harus diantisipasi terutama dengan pertumbuhan lava.

"Dan juga kubahnya yang semakin lama semakin tinggi. Jadi perlu dicatat bahwa tahun 2022 itu kubah lavanya mungkin bisa mencapai tingginya 300-an meter dari dasar kawah," ungkapnya.

Menurutnya, hal inilah yang perlu diketahui oleh masyarakat. Meski aktivitas gempanya tidak terlalu signifikan namun hal itu bisa terjadi kapan saja.

"Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, dengan gempa-gempanya yang tidak terlampau signifikan, tapi ini bisa kapan saja terjadi dan ini sudah terbukti tanggal 9 februari terjadi awan panas 1.500 meter," katanya.

Hendra menyebut, banyak pihak yang berpendapat jika awan panas tersebut akibat adanya curah hujan. 

BACA JUGA:

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini hingga 500 Meter di Atas Puncak 

"Apakah ini berkat curah hujan, tingginya kubah lava, hingga mengabitkan jarak luncur awan panas jauh lebih dari 11 km," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Semeru untuk turut waspada dengan mengikuti perkembangan dari gunung api tersebut.

"Masyarakat di sekitar Gunung Semeru terutama ke arah Sungai Kobokan agar terus mewaspadai dengan mengikuti perkembangan," ujarnya.

