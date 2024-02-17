5 Fakta Tiga Pegawai Terakhir KPK yang Terlibat Pungli Segera Disidangkan, Ada Kepala Rutan

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan tiga pegawai komisi antirasuah dalam waktu dekat.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Pegawai Terakhir yang Disidangkan

Tiga orang tersebut merupakan pelengkap dari total 93 pegawai KPK yang terjerat pungli rutan.

2. Sebanyak 90 Pegawai Sudah Diberikan Sanksi

Terhadap 90 pegawai yang sudah disidangkan, Dewas menjatuhkan sanksi berat kepada 78 pegawai dan 12 lainnya diserahkan ke Sekretaris Jenderal KPK.

"Seperti kita ketahui bahwa dulu sudah kita umumkan (total 93), 90 orang yang sudah kita sidangkan, masih ada 3 ya, 3 itu dalam waktu singkat ini akan disidangkan lagi," kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho saat konferensi pers di kantornya, Kamis (15/1/2024).

3. Sebanyak 93 Pegawai Terbagi Menjadi 9 Berkas

93 pegawai KPK yang terjerat pungli rutan terbagi menjadi sembilan berkas perkara. Untuk 90 pegawai yang sudah dibacakan putusannya, terbagi menjadi enam.