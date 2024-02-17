Jemput Langsung Logistik Tersendat, Kapolres Rohul Lewati Jalan Rusak Tempuh 15 Jam

ROHUL - Pemungutan dan Hitung Suara Pemilu 2024 sudah dilaksanakan di TPS tanggal 14 Februari 2024. Hasil rekapitulasi Suara di TPS beserta logistik pemilu akan digeser kembali menuju PPS hingga PPK untuk dilaksanakan Pleno. Terlihat Polri dan TNI berjibaku kembali mengawal logistik tersebut.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiyono turun langsung untuk melakukan pengawalan pergeseran kotak suara Pemilu 2024 terutama di Desa Cipang Kiri Hulu, setelah menerima laporan dari Kapolsek Rokan IV Koto bahwa ada keterlambatan pergerseran logistik hasil pemilu.

Dari Hasil pengamatan, pengamanan dan pengawalan dilakukan saat pergeseran kotak suara dari Gudang PPS Desa Cipang Kiri Hilir dan Desa Cipang Kiri Hulu menuju Gudang PPK Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, pada hari Jumat sempat mengalami kendala karena curah hujan yang cukup tinggi dan jalan yang rusak. Seharusnya diperkirakan tanggal 16 siang logistik sudah sampai di PPK namun baru sampai kemarin sore.

Dalam pengawalan Logistik tersebut AKBP Budi, didamping Kapolsek Rokan IV Koto, AKP Yohanes Tindaon, personel Polres Rokan Hulu serta anggota TNI dan pihak Panwas. Mereka tetap bersemangat dalam melaksanakan pengamanan dan pengawalan pergeseran kotak suara berjalan walaupun sempat tersendat akibat curah hujan tinggi dan jalan yang rusak.

Kapolres menceritakan, perjalanan mengawal kotak suara menuju gudang PPK harus menempuh medan yang cukup berat, karena kondisi jalan banyak yang rusak akibat curah hujan yang tinggi.

“Kondisi jalan licin, hampir seluruhnya berlumpur. Untuk mempermudah jalannya logistik pemilu, kita memakai mobil crane untuk menarik mobil saat terpuruk. Bahkan, kita juga menyiapkan eksavator dan loder apabila terpuruk, tentunya dalam prosesnya kita dampingi dan kawal sampai ke PPK dengan aman,” ujar AKBP Budi.

AKBP Budi menegaskan, pergeseran kotak suara menuju PPK dilakukan dalam pengawalan ketat TNI-Polri, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan. Dan Polri bertanggung Jawab penuh dalam mengawal seluruh tahapan pemilu 2024 ini.

Pelaksanaan pengawalan kotak suara ini, lanjutnya merupakan tugas Polri sebagai garda terdepan yang dipercaya oleh negara untuk melaksanakan pengamanan semua proses Pemilu.