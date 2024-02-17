Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

5 Pencuri Emas Batangan hingga Berlian Milik Dosen di Makassar Ditangkap

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |04:31 WIB
5 Pencuri Emas Batangan hingga Berlian Milik Dosen di Makassar Ditangkap
Illustrasi (foto: dok Okezone)
MAKASSAR – Pihak kepolisian menangkap lima orang pencuri yang membobol rumah seorang dosen dan menggasak brankas berisi emas dan berlian senilai Rp6 miliar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Pelaku diketahui melakukan aksinya dengan mencongkel pintu saat rumah tersebut tengah ditinggal pergi pemiliknya, pada Senin 12 Februari 2024, di Jalan Minasa Upa, Kota Makassar.

Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Rappocini menangkap tiga orang pria bernama Ade Rezky (34), Rahman Arsyad (36), dan Asdi (27).

Selain para pelaku, polisi juga menangkap dua orang yang diduga sebagai penadah barang hasil curian yakni berinisial DH dan RU.

Dari hasil pembobolannya itu, para pelaku menggasak satu buah brankas di dalam rumah yang berisi puluhan emas Batangan, dan perhiasan dengan total berat empat kilogram senilai kurang lebih Rp6 miliar. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sejumlah emas dan uang dari hasil kejahatannya.

Kanit Resmob Polda Sulsel, Kompol Benny Pornika mengatakan, para pelaku melakukan aksinya saat rumah tersebut ditinggal penghuninya. Pelaku AR yang awalnya merusak pintu rumah kemudian masuk dan mengambil brankas milik korban.

“Karena tidak sanggup mengangkatnya sendiri, pelaku lalu memanggil dua orang rekannya yang lain untuk membawanya dengan sepeda motor,” kata Benny, Jumat (16/2/2024).

