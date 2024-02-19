Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Hiraukan Bulan Ramadhan, Israel Tetapkan Serangan Darat ke Rafah pada Maret

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |15:15 WIB
Tak Hiraukan Bulan Ramadhan, Israel Tetapkan Serangan Darat ke Rafah pada Maret
Israel tetapkan serangan darat ke Rafah pada bulan Maret (Foto: Reuters)
A
A
A

RAFAH - Anggota kabinet perang Israel Benny Gantz telah memperingatkan bahwa kecuali Hamas membebaskan semua sandera yang ditahan di Gaza pada 10 Maret mendatang, maka serangan akan dilancarkan di Rafah.

Ini adalah pertama kalinya Israel mengumumkan kapan pasukannya mungkin memasuki kota Gaza selatan yang padat penduduk.

"Dunia harus tahu, dan para pemimpin Hamas harus tahu jika pada bulan Ramadhan para sandera kita tidak ada di rumah, pertempuran akan berlanjut di mana-mana, termasuk wilayah Rafah,” terang Gantz, mantan menteri pertahanan, pada Minggu (18/2/2024).

Adapun Ramadhan, bulan suci puasa Islam akan dimulai pada 10 Maret.

Gantz menambahkan bahwa Israel akan bertindak secara terkoordinasi, memfasilitasi evakuasi warga sipil dalam dialog dengan mitra Amerika dan Mesir untuk meminimalkan korban sipil.

Kabinet perang Israel terdiri dari pejabat tinggi keamanan negara itu. Kelompok ini dibentuk beberapa hari setelah kelompok bersenjata pimpinan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan sedikitnya 1.200 orang dan menyandera 253 orang. Israel yakin Hamas masih menyandera sekitar 130 orang di Gaza.

Koresponden diplomatik BBC Paul Adams mengatakan referensi Gantz ke Mesir mungkin meningkatkan spekulasi bahwa Israel memperkirakan sebagian warga Palestina akan keluar dari Jalur Gaza dan mencari perlindungan di sisi perbatasan Mesir, di mana pihak berwenang tampaknya membangun tembok besar untuk tujuan ini.

Namun para pejabat Israel belum memberikan rincian rencana evakuasi.

Tepat tiga minggu sebelum dimulainya Ramadhan, laporan dari Rafah mengatakan bahwa beberapa orang berangkat, menuju ke barat menuju pantai, namun sebagian besar masih menunggu, tidak yakin apa yang harus dilakukan.

