HOME NEWS NUSANTARA

Aplikasi Sirekap Bikin Gaduh, Rekapitulasi Hasil Suara di Muarojambi Dihentikan

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |08:08 WIB
Aplikasi Sirekap Bikin Gaduh, Rekapitulasi Hasil Suara di Muarojambi Dihentikan
Rekapitulasi hasil suara di Muarojambi dihentikan sementara. (Foto: Azhari Sultan)
A
A
A

MUAROJAMBI - Penggunaan aplikasi input data perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) di Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi terpaksa dihentikan petugas.

Pasalnya, aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (Sirekap) sering mengalami galat (error) dan mati sehingga tidak berfungsi dengan baik.

Akibatnya, seluruh panitia pelaksana penghitungan suara pemilu dan sejumlah saksi dari pihak partai menjadi gaduh dan bingung.

BACA JUGA:

Demo Pemilu di Muratara Berujung Ricuh, Kapolda Sumsel Turun Melerai 

Salah seorang saksi dari partai, Adi mengungkapkan, selain sering galat, aplikasi juga salah dalam membaca salinan perolehan suara.

"Aplikasi tersebut sering salah dalam menayangkan salinan jumlah perolehan dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ungkapnya, Senin (19/2/2024).

 BACA JUGA:

Dia menyebutkan, sebab itu menjadi terlambat karena penghitungan meleset dan tidak pas. "Karena berbeda C1 saat dicari, jadi kita buka kotak suara lagi dan hitung ulang lagi," ujar Adi.

Ketua PPK Sekernan, Ari Anggara mengakui website Sirekap ada masalah saat penghitungan suara pada Minggu kemarin sehingga tidak bisa beroperasi ketika rekapitulasi karena sering galat saat mau disimpan.

Halaman:
1 2
      
