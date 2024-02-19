Advertisement
HOME NEWS JATENG

Iptu Wahyudi Meninggal Usai Jaga TPS Pemilu 2024 Selama Dua Hari

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |12:45 WIB
Iptu Wahyudi Meninggal Usai Jaga TPS Pemilu 2024 Selama Dua Hari
Iptu Wahyudi Meninggal Akibat Kelelahan/Foto: MNC Media
A
A
A

SEMARANG - Seorang anggota Polri dari Polsek Candisari Semarang, meninggal dunia, diduga akibat kelelahan saat menjadi perwira pengawas (pawas) dalam Pemilu 2024.

Iptu Wahyudi meninggal usai mengalami sesak nafas setelah menjaga TPS dan patroli wilayah selama dua hari penuh, sehingga tidak memungkinkan untuk beristirahat.

Saat ini, suasana duka masih menyelimuti rumah kediaman Iptu Wahyudi, di Jalan Jangli Tlawah 3 nomor 13, Semarang, Jawa Tengah.

Karangan bunga nampak menghiasi kediaman rumah anggota polri yang meninggal usai berjaga dalam pengawasan pemilu di kecamatan candisari selama dua hari penuh.

“Iptu Wahyudi bertugas sebagai Kanit Binmas Polsek Candisari Semarang,” ujar Bhabinkamtibmas Polsek Candisari, Bripka Eko Darsono, Senin (19/2/2024).

Saat Pemilu 2024, Iptu Wahyudi mendapat tugas sebagai pawas atau perwira pengawas pemilu. Dia bertugas menjaga dan mengawasi TPS-TPS di wilayah kerjanya.

Halaman:
1 2
      
