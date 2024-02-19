Advertisement
HOME NEWS JABAR

Suara Komeng Tak Terbendung, Tembus 1,8 Juta Kalahkan Suara Partai di Jabar!

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |12:45 WIB
Suara Komeng Tak Terbendung, Tembus 1,8 Juta Kalahkan Suara Partai di Jabar!
Foto Komeng di kertas suara. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Komedian Alfiansyah Komeng alias Komeng unggul dalam perhitungan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat. Komeng semakin melesat meninggalkan para kontestan DPD RI Jabar lainnya.

Berdasarkan data dari situs pemilu2024.kpu.go.id, pada Senin (19/2/2024) pukul 12:01:04 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 78.621 dari 140.457 TPS atau 55,98 persen.

Dari hasil sementara rekapitulasi suara atau real count Pemilu 2024, Alfiansyah Komeng meraih sebanyak 1.819.188 suara atau 11,9 persen.

BACA JUGA:

Komeng Ngaku Foto di Surat Suara yang Viral Bukan Strategi Tarik Pemilih 

Jumlah tersebut sangat jauh dari yang diperoleh kontestan lainnya. Untuk posisi teratas kedua ditempati oleh Aanya Rina Casmayanti dengan 819.290 suara atau 5,36 persen.

Sedangkan di posisi ketiga ada Jihan Fahira dengan 700.660 suara atau 4,58 persen.

Suara yang dikumpulkan Komeng sangat tinggi. Bahkan, angkanya melebihi perolehan suara seluruh partai di wilayah pemilihan Jawa Barat, baik untuk DPR maupun DPRD.

BACA JUGA:

Sebelum Nyalon Senator, Komeng Ngaku Banyak Tawaran Gabung Partai Politik 

Di tingkat DPR, Partai Golkar yang meraih suara tertinggi, hingga Senin (19/2/2024) pukul 12:05:27 WIB, hanya mengumpulkan 1.396.202 suara.

Disusul Partai Gerindra dengan 1.326.256 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1.055.587 suara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 962.116 suara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 964.566 suara.

Sementara di tingkat DPRD Jawa Barat, Partai Gerindra memperoleh suara tertinggi dengan 1.139.220 suara. Posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 966.614 suara, disusul PKS 889.590 suara, PKB 806.860 suara, dan PDIP 789.938 suara.

Halaman:
1 2
      
