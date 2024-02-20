Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Apes! Wartawan Liputan di TKP Curanmor Malah Motornya Ikut Digondol Maling

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |14:19 WIB
Apes! Wartawan Liputan di TKP Curanmor Malah Motornya Ikut Digondol Maling
TKP motor hilang. (Foto: Era Neizma)
LUBUKLINGGAU - Apes dialami Sudirman yang akrab disapa Uding, wartawan Inews TV saat tengah menjalankan tugasnya melakukan peliputan motor milik ustazah yang hilang di Masjid Baitul Ghofur di Jalan Mawadah, RT 03, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuklinggau Timur II. Saat peliputan, malah motor miliknya yang raib digondol maling dalam hitungan detik, Selasa (20/2/2024).

Uding warga Jalan Kenangan II, Kelurahan Senalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, harus pasrah kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat BG 5364 HAE yang jadi teman liputan selama ini.

Diketahui Uding bersama salah seorang rekan wartawan sedang meliput motor yang hilang di TKP sehari sebelumnya. Dan apesnya baru sekitar 5 menit ditinggalkan motornya raib digondol maling yang sama terekam CCTV.

Menurut Uding ia bersama teman wartawan bernama Apri sedang liputan di masjid Baitul Ghofur di Jalan Mawadah, yang jadi lokasi seorang ustazah kehilangan motornya saat mengajar mengaji. Dia datang sekitar pukul 12.30 WIB, lalu memarkir motor di bagian dalam masjid, lalu naik ke lantai 2 menemui marbot masjid untuk meminta video rekaman CCTVmotor yang hilang.

 BACA JUGA:

Namun karena perasaanya tidak enak ia turun ke bawah dan melihat motornya sudah raib, hanya dua helm miliknya tergeletak di tanah.

Halaman:
1 2
      

