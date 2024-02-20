Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Istri Dapati Suami Cium Anak Tiri, Pengakuan Korban Sudah Dirudapaksa Sejak SMP

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:35 WIB
Istri Dapati Suami Cium Anak Tiri, Pengakuan Korban Sudah Dirudapaksa Sejak SMP
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JEMBER - Seorang ayah di Jember merudapaksa anak tirinya sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang berusia 19 tahun.

Hariyanto (40) melakukan aksi bejatnya itu dengan disertai ancaman.

Perlakukan tak senonoh ini terbongkar saat istri pelaku mengetahui korban dicium bibirnya saat berada di ruang tamu.

Kemudian terjadilah pertengkaran dan berujung pengakuan korban kepada ibunya tersebut yang sudah menjadi korban rudapaksa sejak SMP.

Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku di kediamannya.

Di hadapan penyidik, pelaku mengakui perbuatannya dengan menyetubuhi korban yang tak lain anak tirinya karena tergiur kemolekan korban.

"Saat melakukan aksinya kondisi rumah dalam keadaan kosong, di mana istri pelaku sedang ke pasar atau arisan," kata Kanit Reskrim Polsek Semboro Aipda Yayang Pangestu Wijaya, Selasa (20/2/2024).

