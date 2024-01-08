Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rudapaksa Anak di Bawah Umur hingga Hamil, Mahasiswa di Lampung Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:08 WIB
Rudapaksa Anak di Bawah Umur hingga Hamil, Mahasiswa di Lampung Ditangkap
Pelaku pemerkosaan di Lampung Tengah (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang mahasiswa berinisial AF (20) ditangkap polisi lantaran merudapaksa anak di bawah umur hingga hamil 7 bulan.

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan, perbuatan bejat pelaku itu dilakukan di kamar paman korban Y (17) pada Rabu 17 Mei 2023.

Bagas menuturkan, perbuatan pelaku baru terungkap pada Desember 2023 lalu. Saat itu korban menangis lantaran tak kuat menahan tekanan mental dan kondisi yang dialaminya.

"Pelaku mengaku telah merudapaksa Y sebanyak 2 kali di kamar paman korban, sampai hamil 7 bulan," ujar Bagas dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Bagas mengungkapkan, perbuatan bejat itu berawal pada Mei 2023 di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Saat itu korban dihubungi pelaku dan diminta untuk membelikan air minum sekitar pukul 11.00 WIB.

"Lalu pelaku meminta Y mengantarkan ke rumah pamannya (Y) karena saat itu pelaku sedang disana dan modus pelaku agar korban datang dengan memintanya dibelikan air minum," ungkap Bagas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement