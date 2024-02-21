Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Tempur dan Pesawat Hercules ke Yahukimo

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |08:10 WIB
3 Fakta Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Tempur dan Pesawat Hercules ke Yahukimo
Pesawat TNI dikirim ke Yahukimo (Foto: Dok TNI/Fahmi Firdaus)
A
A
A

JAKARTA – Penembakan Pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris terjadi di wilayah Yahukimo.

Berikut fakta-faktanya

1. Bandara Nop Goliath Dekai Dijaga Ketat 

Bandara Nop Goliath Dekai masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat Pasukan TNI-Polri usai peristiwa penembakan, demikian diutarakan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.

Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap Kelompok KKB Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliath.

“Kita sudah siagakan pasukan di Bandara, disamping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut,” ujarnya.

2. Kirim Logistik

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengungkapkan melakukan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik.

“Bahwa di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A - 1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk Satuan Tugas (Satgas) TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat,” ujar Suriastawa kepada Okezone, Selasa 20 Februari 2024.

“Telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules untuk misi kemanusiaan dengan membawa logistik untuk TNI dan juga untuk masyarakat yang ada di Yahukimo,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement