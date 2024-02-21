3 Fakta Jenderal Kopassus Kirim Pasukan Tempur dan Pesawat Hercules ke Yahukimo

JAKARTA – Penembakan Pesawat Wings Air di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris terjadi di wilayah Yahukimo.

Berikut fakta-faktanya

1. Bandara Nop Goliath Dekai Dijaga Ketat

Bandara Nop Goliath Dekai masih dalam pengawasan dan pengamanan ketat Pasukan TNI-Polri usai peristiwa penembakan, demikian diutarakan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon, melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa.

BACA JUGA: Gunung Merapi Luncurkan 2 Kali Awan Panas pada Petang Tadi

Kapen juga menyampaikan bahwa saat ini pasukan TNI tetap bersiaga dan terus melaksanakan pengejaran terhadap Kelompok KKB Yahukimo yang telah mencoba membuat gangguan keamanan di Bandara Nop Goliath.

“Kita sudah siagakan pasukan di Bandara, disamping pasukan yang melakukan pengejaran terhadap KSTP tersebut,” ujarnya.

2. Kirim Logistik

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon melalui Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi Gusti Nyoman Suriastawa mengungkapkan melakukan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik.

“Bahwa di Bandara Nop Goliath Dekai Yahukimo telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules C-130 Skadron Udara 32, A - 1316 yang melaksanakan misi kemanusiaan yakni mendorong logistik untuk Satuan Tugas (Satgas) TNI di Yahukimo serta untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat,” ujar Suriastawa kepada Okezone, Selasa 20 Februari 2024.

“Telah dilaksanakan penerbangan Pesawat Hercules untuk misi kemanusiaan dengan membawa logistik untuk TNI dan juga untuk masyarakat yang ada di Yahukimo,” sambungnya.