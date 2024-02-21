Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilu 2024 di Banten

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |11:57 WIB
Jadwal Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pemilu 2024 di Banten
Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil Pemilu 2024. Apalagi saat ini proses rekapitulasi dan penghitungan mulai berlangsung di tingkat kecamatan setelah sebelumnya dilakukan penghentian sementara.

Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengatakan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kecamatan tengah berlangsung. Para pengawas juga melakukan tugas dengan maksimal agar kegiatan berjalan dengan lancar.

"Selanjutnya berjenjang di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional," kata Ali saat dihubungi, Rabu (21/2/2024).

Berdasarkan PKPU 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi dan hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu untuk di tingkat kecamatan rentang waktunya yakni mulai dari 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024.

"Pengumumannya pada 3 Maret 2024. Kemudian tingkat kabupaten/kota itu pada 17 Februari - 5 Maret dan pengumumannya 6 Maret lalu provinsi pada 19 Februari - 10 Maret dengan tanggal pengumuman pada tanggal 11 Maret 2024," tutur Ali.

"Kalau di tingkat nasional itu 22 Februari - 20 Maret dengan pengumumannya pada 21 Maret 2024," tambah dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement