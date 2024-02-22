Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Jokowi Harap Konektivitas Antardaerah Semakin Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |14:06 WIB
Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Jokowi Harap Konektivitas Antardaerah Semakin Baik
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kamis (22/2/2024).

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ungkap Presiden.

Kepala Negara menyebut anggaran tersebut akan terus ditingkatkan. Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan tersebut akan memberikan banyak manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," kata Presiden.

Halaman:
1 2
      
