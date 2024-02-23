Caleg Abdul Khaliq Soroti Suara Partai Perindo Turun, Bahkan Kosong di Sirekap

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) dari Partai Perindo, Abdul Khaliq menyoroti perihal suara partai yang cenderung menurun bahkan kosong jika merujuk aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap).

"Jadi saya sudah melakukan monitoring ya terhadap beberapa lokasi TPS Dapil saya di Jawa Barat II yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Faktanya yang bisa kita lihat bahwa suara partai cenderungnya turun bahkan kosong," kata Abdul dalam siaran SindonewsTV, Jumat (23/2/2024) sore.

Ketua Bidang Keagamaan DPP sekaligus Jubir Nasional Partai Perindo itu juga menyoroti perihal berubahnya suara Caleg di aplikasi Sirekap KPU.

"Kemudian kedua suara Caleg juga berubah-ubah kalau kita melihat dari aplikasi Sirekap," ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Khaliq pun mengkritisi bahwa KPU tidak siap dengan aplikasi IT sebagai pendukung hasil Pemilu 2024.

"Maka saya melihat bahwa KPU pada Pemilu 2024 ini sangat tidak siap untuk menggunakan IT yang mendukung hasil pemilu yang memuaskan," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )