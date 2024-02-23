Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Pengendara Motor Tewas Tabrak Jembatan

Erfan Erlin , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |15:19 WIB
Melaju Dengan Kecepatan Tinggi, Pengendara Motor Tewas Tabrak Jembatan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - MM, warga Dusun Nogosari II, Rt 09/02, Kalurahan Bandung Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul ini meninggal di lokasi kejadian. Lelaki berumur 58 tahun ini meninggal usai sepeda motornya menabrak pembatas jembatan di jalan baru Playen-Gedangsari yang kondisinya sangar mulus.

Kanit Gakkum Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi menuturkan kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Playen-Gedangsari, tepatnya di dusun gading 8 Kalurahan Gading kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, (22/2/2024) sore sekira Jam 15.00 Wib.

"Korban saat itu seorang diri mengendarai motor Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi : AB-2216-RO," ujarnya, Jumat (23/2/2024).

Darmadi mengatakan sebelum kejadian, Sepeda Motor Honda beat Nomor Polisi : AB-2216-RO berjalan dari arah selatan/playen menuju ke arah utara/gedangsari. Saat itu korban melaju dengan kecepatan tinggi

sesampainya di tempat kejadian pada jalan menurun menikung ke kanan, karena kecepatan tinggi maka korban tidak bisa menguasai kendaraan. sehingga kendaraannya oleng ke kiri dan menabrak tembok jembatan.

Halaman:
1 2
      
