HOME NEWS JABAR

Tega! Bocah 14 Tahun Diperkosa Temannya Sendiri, Tangan dan Mulut Dilakban

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |14:12 WIB
Tega! Bocah 14 Tahun Diperkosa Temannya Sendiri, Tangan dan Mulut Dilakban
Illustrasi (foto: dok freepik)
INDRAMAYU - Seorang anak perempuan di bawah umur, di Kebupaten Indramayu, Jawa Barat, diperkosa oleh dua orang temannya sendiri. Ironisnya, sebelum diperkosa, korban sempat dicekoki minuman dan diikat oleh lakban di bagian tangan dan mulut.

Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Mei 2023, di Desa Telukagung, Kecamatan, Kabupaten Indramayu, namun pemerkosaan tersebut baru terungkap saat korban mengadu pada orang tuanya.

Kuasa hukum korban, Rosidi mengatakan, dua orang pelaku pemerkosaan tersebut juga masih dibawah umur. "Kebetulan dua orang pelakunya juga masih di bawah umur, masih teman korban," kata dia, Sabtu (24/2/2024).

Sebelum diperkosa, Rosidi mengungkapkan, korban sempat diberi campuran minuman yang membuat korban merasa pusing.

"Korban sempat dicekoki minuman tapi belum diketahui itu miras apa bukan. Pertama dikasih air mineral, cuma diminum hanya seperempat, terus botol air mineral tersebut dibawa dan diisi lagi, baru dia (korban) merasa pusing," ungkap dia.

Setelah korban merasa pusing, lanjut Rosidi, mulut dan tangan korban sempat diikat oleh lakban sebelum dilakukan pemerkosaan.

"Korban sempat dilakban di bagian mulut dan tangan, tujuannya gak tahu untuk apa, kayanya biar gak berontak," ucap dia.

