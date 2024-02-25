Temukan Banyak Kejanggalan di Sirekap, Sekjen Perindo: Tak Transparan dan Mencurigakan

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengatakan bahwa pihaknya menemukan banyak sekali kejanggalan yang terjadi dalam proses penghitungan dari aplikasi Sistem Informesi Rekapitulasi (Sirekap).

Padahal, dirinya berharap proses Pemilu 2024 ini bisa lebih transparan sehingga memberikan keadilan untuk semua pihak.

“Memang kalau nggak bermasalah bukan Pemilu di Indonesia namanya karena setiap Pemilu selalu begini ya. Saya berharap bahwa pemilu 2024 ini menghasilkan Pemilu yang sangat transparan, penuh dengan keadilan untuk semua,” kata Ahmad Rofiq, Minggu (25/2/2024).

Ahmad Rofiq melihat Partai Perindo menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang tidak sederhana dari hasil form c suara Perindo.

“Misalkan dari sisi rekapitulasinya itu juga tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Partai Perindo melihat dari setiap Dapil itu banyak sekali TPS-TPS yang blank atau kosong. Padahal dijanjikan oleh KPU partai-partai yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan C1 cukup mengambil dari C hasil,” ujarnya.

Sistem rekapitulasi dalam Sirekap ini disebutkan Rofiq ternyata memang tidak menggambarkan apa-apa.